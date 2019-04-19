В Пензе 4 дома, в которых живут люди, могут обрушиться в любой момент

Дома №34, №36, №36 по улице Галетной, а также №14 по улице Осоавиахимовская в 2013 году признали аварийными и подлежащими сносу. Срок выселения жильцов был установлен до 31 декабря 2018 года, сноса дома – до 20 марта 2019-го. Однако городская администрация вынесла распоряжение о переносе этих дат - на один год каждая.

После неоднократных осмотров установлено, что дома действительно являются аварийными, некоторые конструкции могут обрушиться. Однако там до сих пор живут люди.

«Итоги проверки показали, что увеличение сроков выселения жильцов и сноса домов не отвечают требованиям разумности, не соответствуют реальному техническому состоянию строений и не обеспечивают безопасность для жизни и здоровья граждан, поскольку есть реальная опасность обрушения зданий», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После обращения в суд распоряжение администрации, по которому перенесли сроки расселения и сноса, признали незаконным. Решение пока не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».