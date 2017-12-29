В Пензе 30-летний мужчина провалился под лед

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29 декабря 2017, 19:36Происшествия
Житель Пензы по собственной беспечности чуть не распрощался с жизнью. На помощь тонущему мужчине вовремя подоспели сотрудники Росгвардии и неравнодушные люди.
«В районе Барковки тонет человек». Такое сообщение услышали по рации, патрулирующие город сотрудники Росгвардии. Экипаж незамедлительно отправился к месту происшествия.
Приехав на место, сотрудники Росгвардии обнаружили в 15 метрах от берега тонущего мужчину.
Из воды обессилевшего мужчину росгвардейцы вытаскивали с помощью раскладной металлической лестницы и веревки, которые дал остановившийся неравнодушный водитель.
«Привязали к веревке палку, бросили лестницу на лед. Втроем прошли по лестнице по льду, бросили гражданину палку и потихоньку вытащили. Потом посадили его погреться в автомобиль и напоили чаем», - рассказа сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области Александр Веденяпин.
После приехала скорая помощь. Медики осмотрели 30-летнего жителя Пензенской области и определили, что он не нуждается в госпитализации.
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