02 мая 2017, 17:51Общество В Пензе 3 мая перекроют площадь Ленина В Пензе на 3 мая утвердили новую схему дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, привычную схему изменили на период проведения на площади имени В.И. Ленина общегородского строевого смотра и развода нарядов полиции на службу по охране общественного порядка.

Согласно новой схеме, со 2 мая 22.00 до 17.00 3 мая будут ограничены стоянка и проезд по площади имени В.И.Ленина - от улицы Кирова до улицы Московской, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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