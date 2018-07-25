В Пензе 3 августа отметят День физкультурника

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, праздничные мероприятия пройдут 3 августа на территории кадетской школы №46. В совещании по подготовке приняли участие представители коллективов промышленных предприятий, учреждений здравоохранения и других организаций на территории Первомайского района, а также сотрудники местной администрации и городского спорткомитета.

«На совещании обсуждались вопросы проведения мероприятия, целью которого является привлечение трудящихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, организация активного досуга и пропаганда здорового образа жизни», - отметили в мэрии.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».