В Пензе 29 апреля наградят отличников акции «Тотальный диктант»

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25 апреля 2017, 13:39Образование
29 апреля в Пензе на историко-филологическом факультете ПГУ пройдет награждение отличников акции «Тотальный диктант».
Чествовать отличников начнут в 15.00. Также со всеми участниками акции проведут работу над ошибками, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Приглашаем всех участников акции на работу над ошибками. Члены экспертной комиссии подведут результаты акции, расскажут о типичных для Пензенской области ошибках. Кроме того, каждый участник акции сможет забрать работу и задать свои вопросы членам экспертной комиссии», - рассказала организатор акции Татьяна Михайлова.
В 2017 году в акции «Тотальный диктант» приняли участие 425 пензенцев. Диктант проводился на четырех площадках: на историко-филологическом факультете ПГУ, в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, Пензенском Пензенском артиллерийском инженерном институте, также второй раз диктант писали в Мокшане.
«Экспертная комиссия отмечает рекордное для Пензенской области количество «пятерок». 29 человек приглашены на церемонию награждения», - добавила организатор.
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