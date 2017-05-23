В Пензе 28 мая пройдет велопарад

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23 мая 2017, 13:39Общество
28 мая Пенза присоединится к единому «Дню велопарадов в России» (0+).
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в велопробеге смогут принять участие все желающие старше 16 лет, знающие правила дорожного движения и имеющие свой велосипед. Участников младше 16 лет допустят только в сопровождении законного представителя или в составе организованной группы.
Велосипедисты будут стартовать от «Дизель-Арены», далее маршрут пройдет по улицам: Окружной, Карпинского, дороге-дублеру, Зеленодольской. Финиш также будет на «Дизель-Арене».
Всех, прошедших маршрут, наградят дипломами участника велопарада. Также подарки от организаторов получат самый старший участник, самый стильный участник, завершающий колонну, владелец самого стильного велосипеда.
Регистрация начнется в 10.00, старт будет дан в 11.15, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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