В Пензенской области на весенние полевые работы выделено около 6 млн руб

В Пензенской области в 2018-м будет увеличена площадь посевных. Она составит около полутора миллионов гектаров. Однако в регионе по-прежнему остается немало неиспользуемых сельхозземель. Губернатор призвал аграриев активнее вводить их в севооборот. В региональном правительстве обсудили ход весенне-полевых работ.

Задача для аграриев на 2018 год - сохранить и улучшить показатели урожайности в регионе. Для этого необходимо использовать еще незадействованные в агропромышленном производстве территории. Губернатор в ходе видеоконференции призвал активнее вводить такие земли в севооборот. На проведение весенне-полевых работ в Пензенской области выделено порядка шести миллиардов рублей.

«Готовность сельскохозяйственной техники - 98-100%. Со всеми достигнута договоренность, что ремонт, в случае поломок, будет осуществляться оперативно, запас комплектующихся имеется», - отчитался министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Подготовку к полевым работам стоит проводить с учетом складывающихся погодных условий, отметили в ходе видеоконференции. По словам сельхозпроизводителей, затянувшаяся зима с частыми оттепелями повлияла на сохранность озимых.

«На перезимовку негативно сказался ливневый дождь, который прошел 5 февраля и шел почти полтора суток, а также резкий мороз», - сказал руководитель ТНВ [товарищество на вере] им. Димитрова Белинского района Пензенской области Петр Степанюк.

Спасти ситуацию, по мнению специалистов, возможно с помощью внесения в почву удобрений. Приобрести их, а также семена, рассаду и саженцы, садовый инвентарь, приспособления для полива и ухода за растениями, парники и теплицы рядовые жители смогут на сельскохозяйственной ярмарке. Она пройдет в Пензе 28 и 29 апреля.

«Надо направить приглашения, через глав муниципальных образований, всем продавцам рассады, кустарников, производителям теплиц, садовых инструментов и укрывных материалов. Нужно все спланировать, здесь, на площади Ленина», - сказал губернатор.

Как стало известно в ходе видеоконференции, для участия в ярмарке уже подали заявки более 100 производителей, в том числе из соседних областей - Тамбовской, Саратовской и Ульяновской.