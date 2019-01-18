18 января 2019, 13:33Общество

В Пензе 27 января на двух улицах перекроют движение

В Пензе 27 января из-за мероприятия в честь Дня снятия блокады Ленинграда перекроют движение от улицы Мира до улицы Ленинградской.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Ограничение движения будет действовать для обеспечения безопасности пензенцев и продлится с 10.30 до 12.30.

Отмечается, что на общественный транспорт ограничение распространяться не будет и схемы движения автобусов, троллейбусов и маршруток не изменятся, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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