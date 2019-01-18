В Пензе 27 января на двух улицах перекроют движение

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 января 2019, 13:33Общество
В Пензе 27 января из-за мероприятия в честь Дня снятия блокады Ленинграда перекроют движение от улицы Мира до улицы Ленинградской.
Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Ограничение движения будет действовать для обеспечения безопасности пензенцев и продлится с 10.30 до 12.30.
Отмечается, что на общественный транспорт ограничение распространяться не будет и схемы движения автобусов, троллейбусов и маршруток не изменятся, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 января 2019, 19:47В Пензе прошел турнир по хоккею среди дворовых команд
18 января 2019, 19:44К Пензенской области постепенно подступает грипп
18 января 2019, 19:42Пензенцев приглашают отпраздновать Крещение на пляже района ГПЗ-24
18 января 2019, 19:37Лагуткин и Вдонин стали Почетными гражданами Пензенской области
18 января 2019, 19:33Представителям школ Пензенской области вручили ключи от новых автобусов
18 января 2019, 19:29Мельниченко высоко оценил деятельность молодых парламентариев Пензы
18 января 2019, 19:21В правительстве обсудили проекты пензенского фонтана
18 января 2019, 19:18В Пензе на продолжение реконструкции набережной направят 100 млн руб