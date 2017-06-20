20 июня 2017, 11:06Общество

В Пензе 23 июня запретили продавать алкоголь

23 июня во всех школах Пензы пройдут выпускные вечера, в связи с чем будет запрещена продажа алкогольной продукции в магазинах.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В целях пресечения правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции будут созданы оперативные группы при участии сотрудников органов полиции, осуществляющие контроль за исполнением закона», - отметили в администрации.

Общество
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