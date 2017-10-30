Пензенские педагоги пройдут профессиональное обучение в новом формате

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30 октября 2017, 19:29Образование
31 октября в Пензе стартует пилотный муниципальный образовательный проект по повышению мастерства учителей-предметников «Авторские семинары», который подготовлен по поручению губернатора Ивана Белозерцева.
«Авторские семинары по отдельным предметам, которые направлены на повышение уровня теоретической и практической подготовки учителя в умении решать задачи и отвечать на вопросы, в том числе и ЕГЭ. Это мероприятие рассчитано на год. К нему привлекаются ведущие педагоги города Пензы, которые за 30 минут решают ЕГЭ на 100 баллов», - сказал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.
Авторами семинаров стали 20 пензенских преподавателей, выпускники которых показывают высокие результаты на ЕГЭ, а также являются победителями и призерами различных конкурсов и олимпиад. С 31 октября по 3 ноября, в дни осенних каникул, обучение пройдут 220 учителей, по восьми предметам. Для каждой группы педагогов будет сформирована специальная программа.
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