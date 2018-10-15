В Пензе 21-летний парень погиб, упав с балкона

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15 октября 2018, 11:02Происшествия
В Пензе следственный отдел по Октябрьскому району города регионального СУ СКР проводит проверку по факту смерти мужчины при падении с высоты.
Как сообщает пресс-служба управления, установлен факт смерти 21-летнего гражданина Узбекистана при падении с балкона четвертого этажа в доме на ул. Циолковского.
По предварительной информации, 14 октября по инициативе собственника квартиры четверо его знакомых устанавливали козырек над балконом. Парень 1997 года рождения упал вместе с ограждением балкона, он скончался на месте происшествия от полученных травм.
Ведется комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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