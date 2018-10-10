В Пензе 20 заявлений о сносе самовольных построек находятся в суде

Самовольное строительство - на повестке дня комиссии Пензенской Гордумы. По 20 случаям незаконного возведения построек решения суда уже вынесены, они находятся на исполнении. Здания, в основном коммерческие, полностью либо частично подлежат демонтажу. Тем временем в суде находятся еще более 20 заявлений с требованиями городской администрации о сносе самовольных построек.

«У нас есть еще объекты, которые признаны судом самовольными, эксплуатируются и здесь вероятность угрозы жизни и здоровью граждан, об этом мы почему не думаем? В этом плане нужно как-то градировать эти объекты, чтобы они не эксплуатировались. По крайней мере, не было угрозы жизнью и здоровью», - сказал депутат Алексей Шуварин.

Реже камнями преткновения становятся жилые дома. Так, оказавшийся незаконным дом на улице Боровиковского в итоге все же снесен, а вот по дому на улице Гоголя возможно другое решение. Здание удастся сохранить, но владельцам придется его перестроить. Вопрос о законности действий был поднят на комиссии и в связи с домами в микрорайоне Заря. Правда речь уже не о самовольной застройке, а о том, как принималась проектно-сметная документация на жилые дома-новостройки. Жители жалуются на состояние самих зданий. На сегодняшний день управление капитального строительства подготовило четыре исковых заявления в суд на субподрядные организации, которые непосредственно занимались строительством домов в Заре.

«Документация была разработана проектной организацией, она прошла госэкспертизу, проведены были все мероприятия с момента выдачи разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию, велся строительный надзор, надзор со стороны муниципального заказчика, то есть и жилинспекция и управление капитального строительства - ежедневный контроль за ходом строительства велся», - сообщил замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Как он заметил, ситуацию с новостройками в Заре детально анализируют специалисты строительного университета, чтобы недочеты можно было ликвидировать в полной мере.

Одной из градостроительных проблем стали также новшества в федеральном законодательстве. В частности, веден уведомительный порядок о начале и завершении строительства индивидуальных жилых домов. Этот порядок означает более пристальный контроль за строительством в городской черте. От горожан уже поступило несколько десятков таких заявлений.