В Пензе 2 сентября состоится презентация спортивных школ

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27 августа 2018, 19:03Спорт
2 сентября на Юбилейной площади состоится акция-презентация спортивных школ, федераций по видам спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортсооружений Пензенской области (0+). Акция проходит уже на протяжении 14 лет.
Дарья Зайцева попала в спорт благодаря счастливому случаю. В 2005 году она гуляла со своей тетей по улице Московской, где проходила самая первая презентация спортивных школ города Пензы. Выбор пал на один из самых красивых и грациозных видов спорта - художественную гимнастику. Первые шаги в спорте давались девочке непросто, было желание все бросить, но благодаря поддержке семьи и тренеров она стала серебряным призером двух чемпионатов России. Благодаря упорным тренировкам сейчас Дарья чувствует себя уверенно с любым снарядом, есть у нее и любимые виды программы.
«Очень нравится выступать с мячом и лентой. Булавы и обруч тоже люблю, но те виды программ все же больше по душе», - сказала она.
До сих пор на всех соревнованиях Дарью сопровождает ее тетя. Она помогает спортсменке настраиваться на самые сложные и ответственные старты, и уверена, что дети обязательно должны заниматься спортом, потому что это помогает им всесторонне развиваться.
«Неважно, в какой спорт. Девочкам можно в гимнастику, потому что это грациозно, красиво, пластично и динамично», - отметила тетя Дарьи Зайцевой Татьяна Плахова.
2 сентября гостей праздника ждут показательные выступления авиамоделистов, мотогонщиков, фехтовальщиков, борцов и многое другое.
«Мероприятие проводится уже более десяти лет. Родители могут привести своих детей и выбрать тот вид спорта, который понравится им обоим», - рассказал директор комплексной СШОР Пензенской области Виктор Калинкин.
Ежегодно во время презентации в секции записываются более 700 детей. Для многих спорт может стать делом всей жизни. Кристина Хорошева сделала свой выбор еще в пятом классе. В секцию легкой атлетики ее пригласил учитель физкультуры, который был впечатлен тем, как его ученица пробежала школьный кросс. Однако тогда он вряд ли предполагал, что дал дорогу в большой спорт будущей чемпионке России. Как признается сама девушка, спорт - это, действительно, целый мир.
«Это новые знакомства, общение, друзья, интересная жизнь. Соревнования в разных городах, сборы. Это немного другой мир, интересный, яркий, считаю, что все должны в него попасть», - сказала она.
Помимо возможности записаться в спортивные секции, гости праздника смогут встретиться с лучшими спортсменами региона, победителями и призерами мировых чемпионатов и Олимпийских игр.
2 сентября тематические площадки будут работать на Юбилейной площади Пензы с 10.00 до 13.00 часов.
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