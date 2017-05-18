18 мая 2017, 16:34Происшествия

В Пензе 2-летний ребенок закрыл женщину на балконе

Жительница дома по улице Терновского в Пензе оказалась запертой на балконе своим 2-летним ребенком.

Услышав крики о помощи, очевидец позвонил в поисково-спасательную службу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Сотрудники ГУ ППСЦ оперативно приехали на вызов. Спасатели вскрыли входную дверь и освободили женщину.

«Ребенку и маме дальнейшая помощь не требовалась», - сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Происшествия
просмотров 81
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/05/18/12034156
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ