В Пензе 2-летний ребенок закрыл женщину на балконе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 мая 2017, 16:34Происшествия
Жительница дома по улице Терновского в Пензе оказалась запертой на балконе своим 2-летним ребенком.
Услышав крики о помощи, очевидец позвонил в поисково-спасательную службу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Сотрудники ГУ ППСЦ оперативно приехали на вызов. Спасатели вскрыли входную дверь и освободили женщину.
«Ребенку и маме дальнейшая помощь не требовалась», - сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
18 мая 2017, 19:27Пензенцы недовольны зловонием от кошачьего приюта на улице
18 мая 2017, 19:18В Пензе «Диалог культур» объединил студентов из 50 стран
18 мая 2017, 19:07Лучшие мастера парикмахерского искусства и маникюра провели в Пензе мастер-классы...
18 мая 2017, 18:58Пензенцев просят не подбирать на улице совят
18 мая 2017, 18:51В Пензенской области прошел фестиваль скандинавской ходьбы
18 мая 2017, 18:42В Пензе наркосбытчикам-спортсменам грозит до 20 лет тюрьмы
18 мая 2017, 18:39В Кузнецком районе прошли соревнования «Безопасное колесо»
18 мая 2017, 17:57Для Пензы закупят автобусы, работающие на газе