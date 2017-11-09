В Пензе 19 огнеборцев тушили пожар, в котором пострадал один человек

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09 ноября 2017, 09:33Происшествия
В Пензе на ул. 2-й Фестивальный проезд случился пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 8 ноября в 19.17 вспыхнули кровля и пристрой дома. В пожаре пострадал один человек.
Огонь тушили 19 сотрудников МЧС с помощью пяти единиц техники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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