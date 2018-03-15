В Пензе 18 собственников Кулибина, 10 согласились на переезд

Жильцы Кулибина, 10 начали покидать пятиэтажку. Оставаться в разваливающемся доме небезопасно, поэтому ряд семей решили сменить место жительства, перебравшись в городской маневренный фонд. Чтобы ускорить переезд, пензенцам предоставили транспорт и грузчиков.

Семья Татьяны Земсковой приняла непростое решение - покинуть свое жилье и переехать в маневренный фонд. Оставаться в доме небезопасно - в любой момент пятиэтажка может рухнуть.

«Дом невозвратимо рушится, мы рады, что так оперативно помогли, заявление подали всего лишь три дня назад», - сказала она.

Стены дома на Кулибина разрушает вода, она льется сквозь прорехи в крыше и размывает кирпичную кладку. В сложившейся ситуации власти отчасти винят и самих жильцов. В частности, на кухнях из кранов без перерыва течет вода. Кстати, у многих жильцов имеются тысячные задолженности перед Горводоканалом. В промывочных - повышенная влажность.

«На металле пошел процесс ржавчины, плюс стиральная машинка стоит, которая выведена не в канализационное отверстие, а в пол, то есть он всегда находится в сыром состоянии, также развешено мокрое белье, капает», - отметил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Чтобы не продолжилось дальнейшее разрушение, специалисты установили металлические удерживающие конструкции, на четырех этажах работы они уже завершены полностью, однако оставаться в доме все равно небезопасно. Власти призывают жильцов переехать в маневренный фонд. Уверяют, что места хватит всем.

«Главное - обезопасить жизнь и здоровье людей и перевезти их в маневренный фонд, при этом учитываем состав семьи и, чтобы при наличии детей рядом с жильем обязательно был детский сад или школа», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

18 собственников согласились переехать в маневренный фонд. Еще около 200 остаются жить в доме. Дальнейшая судьба пятиэтажки пока неизвестна. В настоящее время идет оценка состояния сооружения.