В Пензе 18 собственников Кулибина, 10 согласились на переезд

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15 марта 2018, 19:19Общество
Жильцы Кулибина, 10 начали покидать пятиэтажку. Оставаться в разваливающемся доме небезопасно, поэтому ряд семей решили сменить место жительства, перебравшись в городской маневренный фонд. Чтобы ускорить переезд, пензенцам предоставили транспорт и грузчиков.
Семья Татьяны Земсковой приняла непростое решение - покинуть свое жилье и переехать в маневренный фонд. Оставаться в доме небезопасно - в любой момент пятиэтажка может рухнуть.
«Дом невозвратимо рушится, мы рады, что так оперативно помогли, заявление подали всего лишь три дня назад», - сказала она.
Стены дома на Кулибина разрушает вода, она льется сквозь прорехи в крыше и размывает кирпичную кладку. В сложившейся ситуации власти отчасти винят и самих жильцов. В частности, на кухнях из кранов без перерыва течет вода. Кстати, у многих жильцов имеются тысячные задолженности перед Горводоканалом. В промывочных - повышенная влажность.
«На металле пошел процесс ржавчины, плюс стиральная машинка стоит, которая выведена не в канализационное отверстие, а в пол, то есть он всегда находится в сыром состоянии, также развешено мокрое белье, капает», - отметил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.
Чтобы не продолжилось дальнейшее разрушение, специалисты установили металлические удерживающие конструкции, на четырех этажах работы они уже завершены полностью, однако оставаться в доме все равно небезопасно. Власти призывают жильцов переехать в маневренный фонд. Уверяют, что места хватит всем.
«Главное - обезопасить жизнь и здоровье людей и перевезти их в маневренный фонд, при этом учитываем состав семьи и, чтобы при наличии детей рядом с жильем обязательно был детский сад или школа», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
18 собственников согласились переехать в маневренный фонд. Еще около 200 остаются жить в доме. Дальнейшая судьба пятиэтажки пока неизвестна. В настоящее время идет оценка состояния сооружения.
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