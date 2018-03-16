В Пензе 18 марта временно изменится схема движения транспорта

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 марта 2018, 17:37Общество
18 марта в Пензе временно ограничат стоянку на участке автомобильной дороги в центре города.
С 6.00 до 21.00 будет запрещено оставлять машины на проезжей части по улице Бакунина от улицы Володарского до улицы Московской по нечетной стороне, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Отмечается, что принятые меры связаны с проведением публичного мероприятия на Театральной площади, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 марта 2018, 17:59В проекте «По зову сердца» приняли участие более 2 тысяч пензенцев
16 марта 2018, 17:37В Пензе 18 марта временно изменится схема движения транспорта
16 марта 2018, 17:06Лунинская прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам НИИ
16 марта 2018, 16:36Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к пензенцам
16 марта 2018, 16:04На Западной поляне легковушка сбила мужчину
16 марта 2018, 15:34Житель Тамалы погиб после пьяной драки
16 марта 2018, 15:04В Беково сливали бытовые отходы в неположенном месте
16 марта 2018, 14:34В Пензе прошел деловой завтрак бизнесменов и представителя власти