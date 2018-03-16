В Пензе 18 марта временно изменится схема движения транспорта

18 марта в Пензе временно ограничат стоянку на участке автомобильной дороги в центре города.

С 6.00 до 21.00 будет запрещено оставлять машины на проезжей части по улице Бакунина от улицы Володарского до улицы Московской по нечетной стороне, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что принятые меры связаны с проведением публичного мероприятия на Театральной площади, пишет ИА «Пенза-Пресс».