В Пензе 17 человек тушили пожар на ул. Каракозова

В ночь на 6 сентября в Пензе на ул. Каракозова вспыхнул пожар.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 2.33 загорелась кровля деревянных надворных построек. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пожар тушили 17 сотрудников МЧС с помощью пяти единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».