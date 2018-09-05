06 сентября 2018, 09:32Происшествия

В Пензе 17 человек тушили пожар на ул. Каракозова

В ночь на 6 сентября в Пензе на ул. Каракозова вспыхнул пожар.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 2.33 загорелась кровля деревянных надворных построек. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пожар тушили 17 сотрудников МЧС с помощью пяти единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7402979/

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