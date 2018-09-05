В Пензе 17 человек тушили пожар на ул. Каракозова

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06 сентября 2018, 09:32Происшествия
В ночь на 6 сентября в Пензе на ул. Каракозова вспыхнул пожар.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 2.33 загорелась кровля деревянных надворных построек. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Пожар тушили 17 сотрудников МЧС с помощью пяти единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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