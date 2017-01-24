24 января 2017, 12:03Общество В Пензе 155 водителей заплатят штраф за непристегнутый ремень На территории Пензы и Пензенской области прошла операция «Ремень безопасности».

«В период проведения мероприятий выявлено 155 водителей, которые управляли транспортными средствами, будучи не пристегнутым ремнями безопасности», — сообщили в региональном УГИБДД.

Использование ремней безопасности — важное условие дорожной безопасности, пренебрежение ими приводит к тяжелым травмам и трагическим последствиям в случае ДТП, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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