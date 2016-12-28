В Пензе 151 водитель небезопасно возил детей

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28 декабря 2016, 13:32Общество
В Пензенской области подвели итоги операции «Автокресло — детям».
По данным УГИБДД Пензенской области, в период проведения мероприятий ДТП с участием детей-пассажиров не зафиксировано, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«151 водитель был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.
Госавтоинспекция напоминает, что для детей до 12-летнего возраста в авто, оборудованных ремнями безопасности, должны использоваться детские удерживающиеся устройства.
Нарушение правила влечет наложение административного штрафа — 3000 рублей.
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