28 декабря 2016, 13:32Общество В Пензе 151 водитель небезопасно возил детей В Пензенской области подвели итоги операции «Автокресло — детям».

По данным УГИБДД Пензенской области, в период проведения мероприятий ДТП с участием детей-пассажиров не зафиксировано, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«151 водитель был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что для детей до 12-летнего возраста в авто, оборудованных ремнями безопасности, должны использоваться детские удерживающиеся устройства.

Нарушение правила влечет наложение административного штрафа — 3000 рублей.

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