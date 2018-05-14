В Пензе 15 мая изменится схема движения транспорта

В Пензе 15 мая в связи с проведением массового мероприятия изменится схема движения транспорта.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что ограничение вводится для того, чтобы обезопасить жителей от возможных ДТП.

15 мая с 10.30 до 13.30 будет запрещен проезд автомобилей по улице Маршала Крылова от улицы Лермонтова до улицы Свердлова. При этом на общественный транспорт ограничение распространяться не будет.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».