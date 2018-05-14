14 мая 2018, 17:59Общество

В Пензе 15 мая изменится схема движения транспорта

В Пензе 15 мая в связи с проведением массового мероприятия изменится схема движения транспорта.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что ограничение вводится для того, чтобы обезопасить жителей от возможных ДТП.

15 мая с 10.30 до 13.30 будет запрещен проезд автомобилей по улице Маршала Крылова от улицы Лермонтова до улицы Свердлова. При этом на общественный транспорт ограничение распространяться не будет.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/utverzhdena_vremennaya_skhema_organizatsii_dorozhnogo_dvizheniya255/

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