В Пензе 15 мая изменится схема движения транспорта

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14 мая 2018, 17:59Общество
В Пензе 15 мая в связи с проведением массового мероприятия изменится схема движения транспорта.
В пресс-службе горадминистрации пояснили, что ограничение вводится для того, чтобы обезопасить жителей от возможных ДТП.
15 мая с 10.30 до 13.30 будет запрещен проезд автомобилей по улице Маршала Крылова от улицы Лермонтова до улицы Свердлова. При этом на общественный транспорт ограничение распространяться не будет.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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