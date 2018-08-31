В Пензе 13 пожарных тушили дом на Радужном проезде

В ночь на 31 августа в Пензе случился пожар.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС , 30 августа в 23.55 в нежилом доме вспыхнул огонь. В итоге сгорела кровля, здание выгорело внутри. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пожар тушили 13 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. По данному факту ведется проверка.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».