26 мая 2017, 19:58Спорт В Пензе 13 команд соревнуются на футбольном фестивале «Локобол» В Пензе проходит региональный этап международного футбольного фестиваля «Локобол». В нем принимают участие 13 команд. Лучшая поборется за возможность выступить финале турнира в Москве.

Четвертьфинальные игры международного фестиваля «Локобол» в 2017 году проходят на площадке школы №74. На этот раз за победу сражаются около 200 ребят со всей Пензенской области - это 18 детских команд.

Соперников поделили на четыре группы. Участникам - от 9 до 11 лет. Для юных футболистов - это отличный шанс испытать свои силы.

«Задача у каждой команды - занять первое место. Чтобы иметь право уже играть в финале Поволжья, то есть поездка в Саранск будет за счет РЖД. Нам оплатить нужно будет проезд и все, а питание, проживание - за их счет. Это масштабное соревнование достаточно», - рассказал тренер центра детско-юношеского футбола ФК «Зенит» Михаил Крюков.

«У нас еще осталось две игры. Здесь на одной поляне играют «Зенит-06» и «Союз-06» - 2006 года рождения. А на второй поляне играют «Союз-07» с «Рубином», - сказал директор детско-юношеской спортивной школы №8 Юрий Туктаров.

«Союз» 2008 года обыграл команду школы №66 со счетом 3.0. Команда спортивной школы №8 уступила «Зениту» 2007 года со счетом 0.3. По словам триумфаторов поединка, соперники оказались недостаточно подготовлены. Открыл счет Артур Севастьянов. Мальчик признается, что без поддержки команды ему бы это не удалось.



Финальные игры фестиваля детских футбольных команд пройдут 27 мая. Пять лучших игроков получат подарки от организаторов турнира. Лучшая команда отправится в Саранск, где будет сражаться за возможность выступить на международном турнире. Он пройдет в Москве в конце лета.

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