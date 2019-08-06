06 августа 2019, 17:59Общество

В Пензе 111 детских площадок нуждаются в ремонте

Специалисты администраций районов Пензы осмотрели детские игровые площадки города.

В итоге из 865 объектов, установленных по наказам избирателей, 754 находятся в исправном состоянии. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook мэр Виктор Кувайцев.

«Те площадки, которые не находятся на балансе управляющих организаций, будем восстанавливать за счет городского бюджета. Где-то нужно отремонтировать игровые элементы, в других дворах – полностью заменить конструкции. В любом случае, речь идет о безопасности наших детей», - написал он.

Ранее мы писали, что к Виктору Кувайцеву обратилась уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова с просьбой обеспечить безопасность детей на игровой площадке на ул. Кронштадской, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 162

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://www.facebook.com/VNKuvaitsev

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ