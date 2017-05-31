В Пензе 11 июня состоится открытие сквера «45 меридиан»

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31 мая 2017, 19:20Общество
Символ 45-го меридиана, по которому можно будет сверять время, появится в Пензе. На пересечении улиц Пушкина и Кулакова благоустраивают сквер, который обозначит географическую координату.
В прошлом заброшенный сквер преображается на глазах и в ближайшее время обещает стать уникальным местом. «45 меридиан» - такое название решено дать новой городской зоне отдыха. В центре установят арт-объект, символизирующий географическую координату.
«Знак будет изготовлен из меди, металла и установлен на постаменте из гранита», - сказал директор рекламного агентства Александр Галкин.
Специалисты областного отделения Русского географического общества выяснили, что общепринятое Московское время на самом деле сверяют и синхронизируют по Пензе.
«45 меридиан проходит именно здесь, буквально в 40 метрах от того места, где будет указатель. Это прекрасный бренд города и области, который проходит практически по центру Пензы», - рассказал председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.
Сейчас в сквере укладывают тротуарную плитку. Высаживать дополнительно кустарники и деревья не придется, растительности здесь хватает. Рядом со сквером разместят информационный щит с историей создания зеленой зоны - такую идею высказал мэр Виктор Кувайцев. Градоначальник лично контролирует, как выполняются работы.
«Можно будет не просто отдыхать, тематика подсказывает , что это место будет востребовано и образовательными учреждениями, и просто общественными институтами, которые пропагандируют и экологию, и географию, да и в целом Пензу, как известный город», - отметил он.
Открыть сквер «45 меридиан» планируют 11 июня, в преддверии Дня России и Дня города.
За чистотой и порядком на новой территории будет следить инициативная группа Русского географического общества. 3 июня пензенцев приглашают принять участие в субботнике, который пройдет в новом сквере в 10.00.
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