24 апреля 2017, 15:01Общество В Пензе 10 водителей попались на небезопасной перевозке детей В Пензе сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Автокресло – детям».

Инспекторы выявляли нарушения правил перевозки детей. Водителей останавливали, когда те утром подвозили в школу детей. За время рейда к административной ответственности привлекли десять автомобилистов.

«Если мы любим своих детей, то мы должны их оберегать и всячески помогать. А в дороге кресло незаменимо, потому что безопасность ребенка стоит на первом месте», - заявил водитель Александр Уханов.

«Напоминаем водителям, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. Уважаемые водители, не подвергайте жизнь ваших детей опасности», - обратился к водителям инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

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