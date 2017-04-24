В Пензе 10 водителей попались на небезопасной перевозке детей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 апреля 2017, 15:01Общество
В Пензе сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Автокресло – детям».
Инспекторы выявляли нарушения правил перевозки детей. Водителей останавливали, когда те утром подвозили в школу детей. За время рейда к административной ответственности привлекли десять автомобилистов.
«Если мы любим своих детей, то мы должны их оберегать и всячески помогать. А в дороге кресло незаменимо, потому что безопасность ребенка стоит на первом месте», - заявил водитель Александр Уханов.
«Напоминаем водителям, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. Уважаемые водители, не подвергайте жизнь ваших детей опасности», - обратился к водителям инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
24 апреля 2017, 19:41«Экспресс» продолжает дарить подарки пензенцам
24 апреля 2017, 19:19В Пензе на дебатах ЕР затронули тему поддержки незащищенных слоев населения
24 апреля 2017, 19:06Пензенская область будет сотрудничать с ВДПО
24 апреля 2017, 18:46В Пензе прошел семинар для руководителей пунктов ЕГЭ
24 апреля 2017, 18:37Четыре пензенца поедут на региональный молодежный форум «Иволга»
24 апреля 2017, 17:55В Пензе простились с Виктором Лазуткиным
24 апреля 2017, 17:44Пензенский драмтеатр на фестивале «Золотая провинция» удостоили двух наград
24 апреля 2017, 17:40В Пензе зарегистрировали еще 3 участников праймериз «Единой России»