В Пензе 10 августа отметят День физкультурника

10 августа на площади перед областной филармонией будут чествовать физкультурников. К празднику приглашают присоединиться всех, кто ведет здоровый образ жизни и увлекается спортом.

На День физкультурника на Юбилейной площади будут набивать мячи. Это своего рода состязание станет частью чествования спортивных наставников, тренеров и всех, кто имеет отношение к спорту.

Организаторы обещают, что победители не уйдут без подарков. А если среди участников найдутся те, кто обойдет предыдущего рекордсмена, их имена впишут во всероссийскую Книгу рекордов.

«Надеюсь, что кто-то бросит вызов чемпиону России, победителю по набиванию мяча Дмитрию Каткову. В 2011 году отчеканил 3042 раза», - рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Три другие площадки праздника, - фигурное катание на роликах на скорость, на велосипедах и кроссфит, в этом виде спортивного увлечения участники будут соревноваться в подтягиваниях и отжиманиях. Впрочем, пришедших на Юбилейную площадь будут ждать и более массовые спортивные забавы, например, перетягивание каната. В этот же день в Пензе пройдет всероссийские состязания по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Заявки от команд принимают в детско-юношеской спортивной школе №1.

«Все участники должны предоставить медицинский полис и страховку. В каждой команда - по четыре человека. Просим всех любителей баскетбола, уличной культуры, приходить и регистрироваться», - сказал директор ДЮСШ №1 Пензы Александр Калмаков.

Участников всероссийских соревнований разделят на три возрастные группы. Организаторы отмечают: сделать этот праздник открытым для участия было принципиально важным, поэтому в него включили наибольшее количество уличных видов спорта. Ведь День физкультурника это даже не столько профессиональный праздник, сколько повод для радости каждого, кто ведет активный и здоровый образ жизни.

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