В Пензе 1 сентября перекроют движение на нескольких улицах

В Пензе на период празднования Дня знаний на Юбилейной площади изменят схемы дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, будет ограничена автостоянка с 20 часов 31 августа до 22 часов 1 сентября на следующих участках дорог:

- по улице Бакунина на участке от улицы Толстого до улицы Суворова (по четной и нечетной сторонам);

- по улице Пугачева на участке от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина (по четной и нечетной сторонам);

- по улице Бакунина на участке от улицы Некрасова до улицы Пугачева (по четной и нечетной сторонам).

Кроме того, будет перекрыто движение на указанный период времени на следующих участках:

- по улице Бакунина на участке от улицы Толстого до улице Суворова;

- по улице Пугачева на участке от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина;

- по улице Бакунина на участке от улицы Некрасова до улицы Пугачева;

- по улице Новый Кавказ на участке от улицы Толстого до улицы Пугачева.

Напомним, пензенцев ждет масштабная программа празднования Дня знаний на Юбилейной площади (0+). С 12 до 16 часов на площади будут работать тематические презентационные площадки учреждений допобразования города, объединений областной станции юных туристов, спортшкол, ФОКов, федераций по видам спорта. Также пензенцы смогут увидеть показательные выступления авиамоделистов, мотогонщиков, картингистов, фехтовальщиков, спортсменов на лыжероллерах и роликовых коньках, ведущих спортсменов восточных боевых единоборств и многое другое.

Кроме того, с 17 до 19 часов на Юбилейной площади для жителей и гостей города выступят творческие коллективы «Пензаконцерта», с 19 до 20 часов — концерт группы «Мохито», с 20 до 21 — выступление Заслуженного артиста РФ Дениса Майданова.

Также в городском управлении транспорта и связи ранее сообщали, что 1 сентября будет продлена работа общественного транспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».