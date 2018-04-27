В Пензе 1 мая изменится схема движения транспорта

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27 апреля 2018, 14:36Общество
Для обеспечения безопасности жителей Пензы 1 мая во время проведения мероприятий изменится схема дорожного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
С 23 часов 30 апреля до 13 часов 1 мая временно ограничат стоянку транспорта на участках:
- по ул. Московской - от ул. К.Маркса до Советской площади (по четной и нечетной сторонам);
- по ул. Московской - от ул. К.Маркса до ул. Кураева (по четной и нечетной сторонам).
С 23 часов 30 апреля до 13 часов 1 мая перекроют движение на участках дорог:
- по ул. Московской - от ул. К.Маркса до Советской площади;
- по ул. Московской - от ул. К.Маркса до ул. Кураева.
Также с 10 до 13 часов 1 мая перекроют участки дорог:
- по ул. Кураева - от ул. Кирова до ул. Володарского;
- по ул. К.Маркса - от ул. Кирова до ул. Володарского.
Кроме того, с 20 часов 30 апреля до 16 часов 1 мая нельзя будет поставить машины на участках дорог:
- по ул. Бакунина - от ул. Толстого до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);
- по ул. Пугачева - от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина (по четной и нечетной сторонам);
- по ул. Бакунина - от ул. Некрасова до ул. Пугачева (по четной и нечетной сторонам).
С 20 часов 30 апреля до 16 часов 1 мая перекроют движение транспорта на участках дорог:
- по ул. Бакунина - от ул. Толстого до ул. Суворова;
- по ул. Пугачева - от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина;
- по ул. Бакунина - от ул. Некрасова до ул. Пугачева;
- по ул. Новый Кавказ - от ул. Толстого до ул. Пугачева.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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