В Пензе 1 мая изменится схема движения транспорта

Для обеспечения безопасности жителей Пензы 1 мая во время проведения мероприятий изменится схема дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 23 часов 30 апреля до 13 часов 1 мая временно ограничат стоянку транспорта на участках:

- по ул. Московской - от ул. К.Маркса до Советской площади (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Московской - от ул. К.Маркса до ул. Кураева (по четной и нечетной сторонам).

С 23 часов 30 апреля до 13 часов 1 мая перекроют движение на участках дорог:

- по ул. Московской - от ул. К.Маркса до Советской площади;

- по ул. Московской - от ул. К.Маркса до ул. Кураева.

Также с 10 до 13 часов 1 мая перекроют участки дорог:

- по ул. Кураева - от ул. Кирова до ул. Володарского;

- по ул. К.Маркса - от ул. Кирова до ул. Володарского.

Кроме того, с 20 часов 30 апреля до 16 часов 1 мая нельзя будет поставить машины на участках дорог:

- по ул. Бакунина - от ул. Толстого до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Пугачева - от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Бакунина - от ул. Некрасова до ул. Пугачева (по четной и нечетной сторонам).

С 20 часов 30 апреля до 16 часов 1 мая перекроют движение транспорта на участках дорог:

- по ул. Бакунина - от ул. Толстого до ул. Суворова;

- по ул. Пугачева - от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина;

- по ул. Бакунина - от ул. Некрасова до ул. Пугачева;

- по ул. Новый Кавказ - от ул. Толстого до ул. Пугачева.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».