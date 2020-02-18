В Пензастате рассказали о подготовке к переписи населения

18 февраля 2020, 19:14Общество
В октябре в нашей стране пройдет Всероссийская перепись населения (0+). О подготовке к масштабной кампании в регионе рассказали в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.
«В районах составляются списки адресов, до конца выверяется численность. В августе был обход. По некоторым районам есть вопросы - чуть-чуть больше численность стала, сейчас мы запросили данные, которые должны быть скорректированы до 1 марта», - рассказал руководитель Территориального органа Фонда службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов.
В апреле комиссия Пензастата посетит все районы области. Известно, что участие в переписи примут военнослужащие, а также заключенные. Тем, кто постоянно живет в России, предложат ответить на 23 вопроса личного характера и семь вопросов о жилищных условиях. Тем, кто в России находится временно, только на семь вопросов.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Впервые ее проведут в электронном формате. Заполнить анкету переписи можно будет и самостоятельно на портале «Госуслуг».
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