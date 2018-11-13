В «Пенза-Пресс» провели круглый стол по вопросам демографии

В информационном агентстве «Пенза-Пресс» состоялся круглый стол, посвященный вопросам демографии. В нем приняли участие специалисты министерства труда, социального развития и демографии, министерства здравоохранения, а также представитель регионального отделения «Союза женщин России» и психолог.

Решить кардинально демографические проблемы можно через 25 лет. Такое мнение высказал начальник управления министерства труда, социального развития и демографии области Александр Лебедев. Он уверен, что молодежь, в первую очередь, сейчас думает о материальных ценностях.

«В 2018 году я участвовал в форуме, где было много молодых людей. Они расставили приоритеты, на первом плане - материальная обеспеченность, на втором - любовь, на третьем - здоровье», - рассказало он.

По словам кандидата психологических наук Всеволода Константинова, молодежь больше думает о личном благополучии, желаниях и потребностях, чем о коллективистских ценностях. Притом, многие юноши и девушки объявляют себя чайлдфри, то есть свободными от детей, неосознанно следуя современным тенденциям.

Главный специалист-эксперт министерства здравоохранения Лана Романова считает, что сейчас большинство, в первую очередь, занимается карьерой, и лишь во вторую думает о семье.

«Сейчас семьи образуются через гражданский брак, когда двое живут только ради себя, не видя в нем третьего лица. Это очень печально», - отметила она.

Нежелание иметь детей связано во многом с терпимым отношением к гражданским бракам. Это мнение председателя регионального отделения «Союза женщин России» Светланы Кудиновой.

«Женщина, которая живет в гражданском браке, надеется, что ее позовут замуж, и она родит ребенка в статусе официальной жены избранника, для детей это очень важно. Но, так как не скрепленные в ЗАГСе союзы легализованы, складывается определенный стереотип института семьи», - сказала Светлана Кудинова.

«Если говорить о психологических причинах, то, наверно, стоит сказать о ценностях, которые трансформировались. Следующий аспект - это тревога, она возникает, когда ты видишь эту динамику, когда пары распадаются, не прожив и года», - рассказал заведующий кафедрой «Общая психология» ПГУ Всеволод Константинов.

По мнению экспертов, чтобы повысить рождаемость в Пензенской области надо сделать ставку не на всеобщую перестройку сознания: на это уйдет ни один десяток лет. Решить демографическую проблему можно, в основном, за счет притока населения из других регионов и стран. Для этого необходимо сделать Пензенскую область привлекательным для потенциальных мигрантов. Кроме того, специалисты уверены в том, что стоит обратить внимание на профилактику алкоголизма и предпринять действенные меры предупреждения ДТП.