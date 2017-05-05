В «Пенза-Пресс» прошел мастер-класс по изготовления патриотической броши

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05 мая 2017, 20:08Общество
9 Мая - памятная дата, когда мы почитаем ветеранов, подаривших нам мирное небо над головой. В последнее время одним из обязательных атрибутов Дня Победы стала Георгиевская лента. Техника квиллинга может привнести некую изюминку и изготовить Георгиевскую ленту с интересными элементами и деталями из бумаги. Как смастерить брошку ко Дню Победы из подручных материалов, читателям информационного агентства «Пенза-Пресс» рассказала рукодельница Елена Пазерская.
Красиво и патриотично. В преддверии Дня Победы в информационном агентстве «Пенза-Пресс» решили провести мастер-класс по превращению Георгиевской ленточки в красивый, соответствующий символике праздника, аксессуар.
«Предлагаем зрителям, читателям изготовить прекрасные патриотические броши. Каждый, кто хочет выделиться, может Георгиевскую ленточку украсить цветком или пуговицей», - сказала корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова.
Дело закипело в руках пензенской мастерицы Елены Пазерской. В первую очередь, на специальном материале фоамиране с помощью заготовленных шаблонов она вырезала кружочки разного диаметра. После чего «хэндмэйдеры» сделали на них надрезы.
Далее надрезанные кружки нанизываются на проволоку, и вот уже проявляются очертания будущей гвоздики. Далее девушки приступили к изготовлению ножки, которую сделали с помощью флористической ленты. После они обрезали Георгиевскую ленту и обожгли ее края, чтобы она не размохрилась.
Красиво сложили ленту и с помощью булавок закрепили на ней цветочек. На обратную сторону приклеили застежку - брошь готова.
«Идея взята из интернета. Я увидела, что Георгиевскую ленту можно украсить гвоздикой. Приобрела материал и сделала по мастер-классам, которые в есть в Сети. По времени - примерно 20-30 минут», - сказала Елена Пазерская.
Подробности изготовления патриотической броши с фотографиями каждого этапа ее создания читайте на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс».
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