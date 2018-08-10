В информагентстве «Пенза-Пресс» поделились секретами зимних заготовок

В Пензенской области в самом разгаре сезон уборки урожая, и многие хозяйки уже начинают готовить запасы на зиму. Огурцы и помидоры способны хранить свои полезные свойства долгое время, но для этого нужно правильно законсервировать овощи. Секретами зимних заготовок на мастер-классе поделились корреспонденты информационного агентства «Пенза-Пресс».

Главный принцип кулинарных мастер-классов от информагентства «Пенза-Пресс» - чтобы было просто, вкусно и полезно. Огуречно-помидорный салат, который в этот раз решила приготовить корреспондент Анна Балашова, прекрасно вписывается в эту концепцию. Все, что потребуется - огурцы, помидоры, зелень, растительное масло, соль, сахар, 9% уксус и стеклянная банка. Сначала емкость, в которой будет храниться салат, нужно простерилизовать. Затем можно приступать к приготовлению. Для начала - нарезать овощи.

Вслед за ними под нож отправляется зелень. Для заготовки подойдет петрушка, зеленый лук и любые травы на ваш вкус. Анна взяла укроп. Теперь все ингредиенты нужно перемешать в кастрюле, добавить сахар, соль и растительное масло. Полученную массу поставить на огонь, а когда она закипит, добавить уксус и варить еще три минуты.

Такой салат можно есть сразу, но если вы хотите приберечь его до зимы и порадовать домочадцев летним вкусом, то тару следует хранить в прохладном темном месте.

«Я не очень часто делают такие зимние заготовки, не думала, что это так легко. Теперь знаю, что, к тому же, это еще и быстро», - сказала Анна Балашова.

Справиться с этим рецептом под силу даже новичку на кухне. Всего 15 минут и запас витаминов на зиму готов.