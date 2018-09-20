В Пенсионный фонд будут зачислять конфискованные средства коррупционеров

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20 сентября 2018, 17:16Общество
Госдума в первом чтении приняла законопроект о зачислении в Пенсионный фонд конфискованных средств коррупционеров, который предложила партия «Единая Россия».
«Уверен, что партия должна настоять на том, чтобы все деньги, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – подчеркнул секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Согласно законопроекту, деньги будут направляться на выплату страховых пенсий. Объем таких средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей. Предполагается, что документ вступит в силу уже 1 января 2019 года.
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять нижней палате парламента законопроект, инициированный группой депутатов от фракции «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, в первом чтении.
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