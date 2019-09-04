В Пензе лучшим работникам вручили более 30 наград

Лучшие работники из разных сфер профессиональной деятельности получили госнаграды, награды Пензенской области и главы региона, а также ведомственные. Торжественная церемония прошла в Губернаторском доме.

Каждая награда окрыляет и вдохновляет на дальнейшие свершения, отметил Дмитрий Зиновьев. Начав карьеру в 1986 году, молодой специалист прошел длинный путь от врача-интерна до главврача клинической больницы №6. На торжественной церемонии ему вручили почетную грамоту губернатора за многолетний добросовестный труд на благо Пензенской области, но и на церемонии разговоры - только о работе.

«Во-первых, необходимо в стационаре провести ремонт, потому что этого требует материально-техническая база больницы. Во-вторых, мы готовимся к поставленным задачам Минздрава России по организации регионального сосудистого центра с установкой тяжелого оборудования. Ну и в-третьих, для больницы крайне необходимо наличие современного приемно-диагностического отделения, проект которого сегодня - уже практически на завершающей стадии», - сказал он.

Госнаграды Российской Федерации, награды Пензенской области и губернатора, ведомственные получили представители разных профессиональных сфер: промышленности, сельского хозяйства, строительства и архитектуры, образования и бизнеса. Всех их объединяет одно - верность избранному делу, целеустремленность и высокие показатели в работе.

«Вы вносите огромный вклад в развитие нашего региона, его экономики. За семь месяцев 2019 года индекс промышленного производства Пензенской области составил 103,2%. Это выше, чем средний показатель по РФ. Объем отгруженных товаров вырос на 10%. Среди сельского хозяйства по этому засушливому году мы планируем выйти на 1 миллион 800 тонн зерновых и зернобобовых», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона отметил и успешную реализацию национальных проектов в дорожной сфере, образовании и строительстве. В ходе торжественной церемонии в Губернаторском доме вручили более 30 почетных грамот и знаков.