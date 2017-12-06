06 декабря 2017, 19:19Общество В парке-отеле в Спасском районе построят бассейн в виде подлодки Туристическая привлекательность региона должна расти. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки в Спасский район. Он осмотрел одно из популярных мест отдыха пензенцев и жителей соседних регионов - парк-отель рядом с селом Абашево. Также глава региона посетил крупное сельскохозяйственное предприятие и провел прием граждан.

Бассейн в виде подводной лодки. Необычным спортивным объектом собираются привлекать туристов в парк-отель рядом с селом Абашево Спасского района. Сейчас в здании завершают строительные и отделочные работы. Интересный подход к оформлению здания оценил глава региона.

На территории парка-отеля расположены спальные корпуса, комплекс общественного питания, баня, сауна, есть даже собственный зоопарк. Пензенцы и жители соседних регионов приезжают сюда отдохнуть всей семьей или провести торжество. Сейчас в отеле идет реконструкция зданий и строительство новых объектов.

«Здесь прекрасное место. Елочки подтянутся, создадут хорошую, экологическую ауру. Я сожалею, что ни разу не был здесь», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Во время беседы с руководством парка-отеля, губернатор отметил, что добраться до здравницы, как и до ближайшего села Абашево - большая проблема. В этом он лично убедился, пообщавшись с одним из местных жителей.

Вопрос восстановления транспортного сообщения с районным центром губернатор обязал взять на свой контроль главу Спасского района. После посещения туристического объекта, Иван Белозерцев отправился на сельскохозяйственное предприятие. Земли, на которых выращивают озимую, яровую пшеницы, горох и подсолнечник, ввели в эксплуатацию в 2014 году. Сегодня валовой сбор зерна достиг 12 тысяч тонн, урожайность составила 44 центнеров с гектара.

«Затраты большие, нужны вложения, хорошие семена и средства подкормки, обработки», - сказал Иван Белозерцев.

После осмотра объектов губернатор провел личный прием граждан. Жители традиционно спрашивали про ремонт дорог и обратились за помощью в решении проблем в области здравоохранения, а также за поддержкой начинающих фермеров. Иван Поколявин из Кошелевки, планирует открыть четыре теплицы по 500 квадратных метров каждая. Однако средств у предпринимателя пока не хватает. Глава региона предложил ему стать участником федеральной программы грантов для начинающих фермеров.

За помощью к Ивану Белозерцеву в Спасске обратились семь человек. Каждую проблему губернатор взял под свой личный контроль.

Общество

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