В Пачелмском районе женщина побила бывшую свекровь

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19 апреля 2018, 15:06Криминал
В Пачелмском районе Пензенской области местную жительницу признали виновной в нанесении побоев бывшей свекрови.
Как сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда, в середине января женщины поссорились, и невестка дважды ударила свою бывшую свекровь по лицу.
Бывшая невестка не признала свою вину. В результате суд назначил ей штраф 5000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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