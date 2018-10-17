В Пачелмском районе женщина набросилась на полицейского

Жительницу Пачелмского района Пензенской области осудили за нападение на полицейского при исполнении.

Как сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда, сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, водитель которой был пьян. Когда стражи порядка пытались пересадить его в служебное авто, жена мужчины набросилась на инспектора и стала хватать его за руки, шею и фуражку. Серьезных повреждений сельчанка не нанесла.

В результате женщине назначили штраф – 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».