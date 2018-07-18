18 июля 2018, 14:06Происшествия

В Пачелмском районе загорелся дом

В Пачелмском районе Пензенской области произошел пожар.

По данным пресс-службы областного управления МЧС, инцидент произошел 17 июля в 17.43 в селе Белынь. На улице Крымская загорелся дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и стены террасы. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар пять сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, выясняются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7197243/

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