В Пачелмском районе загорелся дом

По данным пресс-службы областного управления МЧС, инцидент произошел 17 июля в 17.43 в селе Белынь. На улице Крымская загорелся дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и стены террасы. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар пять сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, выясняются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».