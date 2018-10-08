08 октября 2018, 14:35Происшествия

В Пачелмском районе утром сгорел дом

В Пачелмском районе Пензенской области утром 8 октября произошел пожар.

По предварительным данным, в 7.48 в селе Ворона на улице Орловская загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7541521/

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