В Пачелмском районе утром сгорел дом

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08 октября 2018, 14:35Происшествия
В Пачелмском районе Пензенской области утром 8 октября произошел пожар.
По предварительным данным, в 7.48 в селе Ворона на улице Орловская загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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