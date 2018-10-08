В Пачелмском районе утром сгорел дом

По предварительным данным, в 7.48 в селе Ворона на улице Орловская загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».