В Пачелмском районе произошла смертельная авария

ДТП произошло в половине шестого вечера 21 октября. На 28-м километре дороги «Нижний Ломов – Пачелма – Башмаково» автомобиль Chevrolet Cruze сбил 90-летнюю старушку. За рулем иномарки находился 66-летний водитель.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пострадавшую пожилую женщину с травмами доставили в больницу, ночью она скончалась.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».