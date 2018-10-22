22 октября 2018, 17:37Происшествия

В Пачелмском районе произошла смертельная авария

В Пачелмском районе Пензенской области иномарка сбила пешехода.

ДТП произошло в половине шестого вечера 21 октября. На 28-м километре дороги «Нижний Ломов – Пачелма – Башмаково» автомобиль Chevrolet Cruze сбил 90-летнюю старушку. За рулем иномарки находился 66-летний водитель.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пострадавшую пожилую женщину с травмами доставили в больницу, ночью она скончалась.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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