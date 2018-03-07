В Пачелмском районе директора осудили за фиктивную запись в трудовой

Следствием установлено, что в январе 2018 года директор ООО «ТАЖ» внес запись в трудовую книжку обратившегося к нему мужчины о том, что он является сотрудником организации. Однако работать там он не собирался.

За услугу руководитель организации получил 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пачелмского районного суда.

В результате виновному назначили наказание - пять лет условно с испытательным сроком в два года. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».