30 июня 2017, 16:02Общество В Пачелмском районе депутата досрочно лишили полномочий По представлению прокурора Пачелмского района Пензенской области досрочно прекращены полномочия депутата представительного органа местного самоуправления.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, депутат комитета местного самоуправления рабочего поселка Пачелма не предоставлял сведения за 2016 год о своих доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и расходах, а также аналогичные сведения супруги и несовершеннолетних детей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По итогам проверки сотрудники прокуратуры внесли представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено - полномочия депутата досрочно прекращены, сообщается на сайте регионального ведомства.

Общество

просмотров 32