В Пачелмском районе депутата досрочно лишили полномочий

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30 июня 2017, 16:02Общество
По представлению прокурора Пачелмского района Пензенской области досрочно прекращены полномочия депутата представительного органа местного самоуправления.
По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, депутат комитета местного самоуправления рабочего поселка Пачелма не предоставлял сведения за 2016 год о своих доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и расходах, а также аналогичные сведения супруги и несовершеннолетних детей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
По итогам проверки сотрудники прокуратуры внесли представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено - полномочия депутата досрочно прекращены, сообщается на сайте регионального ведомства.
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