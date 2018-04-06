В Пачелме в огне погиб мужчина

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06 апреля 2018, 15:34Происшествия
В Пензенской области проходит доследственная проверка по факту гибели мужчины в пожаре.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагедия произошла 5 апреля в Пачелме. На улице Чехова вспыхнул дом. На сгоревшем чердаке пожарные обнаружили тело мужчины.
«Он увлекался радиоэлектроникой, вся техника, необходимая для этого занятия, находилась на чердаке. По предварительным данным, возгорание могло произойти от замыкания проводов или неосторожного курения», - пояснили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства возникновения пожара и гибели мужчины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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