В Пачелме проверят на честность подрядчика, отвечающего за очистку снега

03 февраля 2020, 12:04Общество
Житель Пензенской области пожаловался губернатору на плохую очистку дороги в Пачелмском районе. По его словам, ехать по ней опасно.
«Отправьте в Пачелму специалиста провести проверку. Какая подрядная организация осуществляет очистку? Снег немного нападал, а подрядные организации пишут про очистку в полном объеме. Проверьте, если такие факты подтвердятся, заводите уголовные дела», - сказал губернатор.
Иван Белозерцев также спросил у мэра Пензы Андрея Лузгина, почему в городе плохо чистят дороги. Он ответил, что часто во внутриквартальных территориях объекты не отмежеваны, поэтому не ясно, кто должен их чистить.
«Дороги и тротуары должны быть чистые – это задача муниципалитета. Все можно сделать, а это отговорки», - заявил глава региона.
Ранее губернатор рассказал об обращении жительницы Кижеватово, женщина пожаловалась на хамство, с которой столкнулась в Бессоновской администрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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