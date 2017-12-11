11 декабря 2017, 17:04Общество В Пачелме после прокурорской проверки отремонтировали дорогу В районном поселке Пачелма Пензенской области после прокурорской проверки отремонтировали аварийный участок дороги.

В ходе проверки прокуроры выявили, что состояние дороги на участках по улице Ковальчука и улице 1 Мая не соответствует ГОСТу. В связи с этим сотрудники прокуратуры обратились в суд с иском к администрации, чтобы привести дорогу в соответствие с требованиями, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Суд удовлетворил иск, и дорогу по улицам Ковальчука и 1 Мая отремонтировали», - сообщает перс-служба региональной прокуратуры.

Общество

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