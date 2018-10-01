В Пачелме огонь уничтожил пристрой

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 30 сентября в 21.28 в поселке Пачелма на улице Железнодорожная загорелся дом. Огонь полностью уничтожил дощатый пристрой. О наличии пострадавших не известно.

Тушили пожар девять сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».