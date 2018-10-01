01 октября 2018, 12:50Происшествия

В Пачелме огонь уничтожил пристрой

В Пачелмском районе Пензенской области произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 30 сентября в 21.28 в поселке Пачелма на улице Железнодорожная загорелся дом. Огонь полностью уничтожил дощатый пристрой. О наличии пострадавших не известно.

Тушили пожар девять сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7507421/

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