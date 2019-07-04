04 июля 2019, 12:04Общество

В отпуске не отдыхает. Пензенский росгвардеец задержал мужчину

Пензенский сотрудник Росгвардии, который находился в отпуске, помог задержать подозреваемого в краже мужчину.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчина похитил из кармана жителя Бессоновки 16 тысяч рублей. На него составили ориентировку.

Сотрудник Росгвардии шел по улице и увидел мужчину, внешне похожего на злоумышленника. Отмечается, что правоохранитель запомнил приметы подозреваемого еще перед уходом в отпуск. Он связался с дежурным, сообщил о месте нахождения мужчины и задержал его. В это время подъехала группа. Вместе они передали злоумышленника полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой Росгвардии по Пензенской области

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