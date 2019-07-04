В отпуске не отдыхает. Пензенский росгвардеец задержал мужчину

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчина похитил из кармана жителя Бессоновки 16 тысяч рублей. На него составили ориентировку.

Сотрудник Росгвардии шел по улице и увидел мужчину, внешне похожего на злоумышленника. Отмечается, что правоохранитель запомнил приметы подозреваемого еще перед уходом в отпуск. Он связался с дежурным, сообщил о месте нахождения мужчины и задержал его. В это время подъехала группа. Вместе они передали злоумышленника полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».