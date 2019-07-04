В отпуске не отдыхает. Пензенский росгвардеец задержал мужчину

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 июля 2019, 12:04Общество
Пензенский сотрудник Росгвардии, который находился в отпуске, помог задержать подозреваемого в краже мужчину.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчина похитил из кармана жителя Бессоновки 16 тысяч рублей. На него составили ориентировку.
Сотрудник Росгвардии шел по улице и увидел мужчину, внешне похожего на злоумышленника. Отмечается, что правоохранитель запомнил приметы подозреваемого еще перед уходом в отпуск. Он связался с дежурным, сообщил о месте нахождения мужчины и задержал его. В это время подъехала группа. Вместе они передали злоумышленника полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 июля 2019, 18:07В Пензе умер молодой актер Кирилл Сахович
04 июля 2019, 17:59Ведущий радио «Экспресс» получил по голове во время эфира. ВИДЕО
04 июля 2019, 17:37В Городищенском районе произошла вторая серьезная авария за день
04 июля 2019, 17:06Губернатор призвал жителей сообщить о проблемах с водой
04 июля 2019, 16:36Продукты размазало по асфальту. Под Пензой фура попала в ДТП
04 июля 2019, 16:04В Пензе адвокат взял у заключенного деньги за мнимую свободу
04 июля 2019, 15:34Пензенцы сообщили о серьезной аварии на трассе. ФОТО
04 июля 2019, 15:04В Пензе пройдет конференция Союза женщин России