В отделении пензенской клинической больницы №5 завершили ремонт

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20 апреля 2018, 13:02Общество
На ремонт первого отделения пензенской клинической больницы №5 потратили более 4 млн рублей, выделенных из резервного фонда президента.
В отделении полностью обновили седьмой и восьмой этажи стационара, отремонтировали стены, потолки, полы в палатах и служебных помещениях, заменили все двери, смонтировали подвесной потолок и поставили новую пожарную сигнализацию, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Также рабочие заменили электропроводку со светильниками, выключателями, розетками и бактерицидными облучателями. В коридорах установили отбойную доску и пожарные щиты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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