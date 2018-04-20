В отделении пензенской клинической больницы №5 завершили ремонт

На ремонт первого отделения пензенской клинической больницы №5 потратили более 4 млн рублей, выделенных из резервного фонда президента.

В отделении полностью обновили седьмой и восьмой этажи стационара, отремонтировали стены, потолки, полы в палатах и служебных помещениях, заменили все двери, смонтировали подвесной потолок и поставили новую пожарную сигнализацию, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Также рабочие заменили электропроводку со светильниками, выключателями, розетками и бактерицидными облучателями. В коридорах установили отбойную доску и пожарные щиты, пишет ИА «Пенза-Пресс».