10 ноября 2017, 19:04Общество В осенний призыв в армию уйдут 66 кузнечан 66 молодых жителей Кузнецка Пензенской области этой осенью пополнят ряды российской армии. Для юношей, которым вскоре предстоит на год покинуть родной дом, провели день призывника. В музее боевой славы провожали в армию будущих десантников, бойцов спецназа и военных связистов.

Почти половина осеннего призыва Кузнецка – юноши с высшим образованием. Для тех, кто в ближайшие несколько недель сменит гражданскую одежду на военную форму, в городе прошел День призывника.

«Волнение есть, но готов. Я учился в ПГУ. Занимался тайским боксом, готов физически», - поделился призывник Бехруз Бозоров.

Некоторые призывники стали продолжателями военных династий. Такие новобранцы, как правило, хотят служить в каких-то определенных войсках. Их пожелания учли при распределении.

«У меня отец служил в ВДВ. Хочется попробовать самому прыгнуть с парашютом, и вообще проверить себя», - рассказал призывник Андрей Бабушкин.

Будущих защитников Отечества напутствовали не только родные и близкие, но и представители городской власти. Они отметили, что служба в армии - это необходимый и очень важный жизненный опыт.

«Вы идете в нормальные условия, в армию, на которую государство тратит большие деньги, обеспечивает всем необходимым для того, чтобы можно было спокойно спать во всех уголках Отечества, и в Кузнецке в том числе», - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Свои пожелания молодым людям также адресовали представители ветеранских организаций и священнослужители. В войска кузнецкие призывники отправятся в начале декабря.

Общество

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